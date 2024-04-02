Житель Омска зафиксировал, как сотрудники УДХБ убирают территорию, а потом выкидывают мусор в контейнеры горожан.

Житель Омска зафиксировал, как сотрудники УДХБ убирают территорию, а потом выкидывают мусор в контейнеры горожан.

Жители Омска обратили внимание на переполняемость контейнеров для сбора ТКО из-за того, что кто-то подбрасывает туда чужой мусор. Как оказалось, этим занимаются и некоторые недобросовестные дорожники.

Делают они это после уборки общественных территорий. Об этом, например, в социальных сетях рассказал один из жителей города Никита Румянцев. Он поделился фото и видео, которые подтверждают такую работу дорожной службы. Кроме того, омич поделился фотографиями незаконного захоронения отходов УДХБ на снежном полигоне в микрорайоне Чукреевке.

Также оказалось, что муниципальные рынки в большинстве своем работают без договоров на вывоз мусора. Но при этом отходы у них исчезают, предприниматели либо сами сваливают мусор населению в контейнеры, либо его увозит техника УДХБ.

Таким образом, омичам приходится платить не только за вывоз мусора, образующегося у них в домах, но и за мусор, собранный с общественных городских территорий. А это может влиять на тарифы на ТКО.