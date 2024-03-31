По словам нападающего «ястребов» Рида Буше, поражение в серии с «Локомотивом» оказалось неприятным и обидным.

По словам нападающего «ястребов» Рида Буше, поражение в серии с «Локомотивом» оказалось неприятным и обидным.

Нападающий омского «Авангарда» Рид Буше высказался после поражения в седьмом матче четвертьфинальной серии плей-офф КХЛ с «Локомотивом». По словам хоккеиста, было неприятно и обидно.

– Неприятно и очень обидно терпеть поражение дома в седьмом матче. Но здорово, что мы вернулись в эту серию. Соперник сегодня действовал лучше, чем в прошлых матчах. Моментов было не так много, просто они сумели ими воспользоваться, а мы нет, – цитирует Буше «Чемпионат».

Напомним, что четвертьфинальная серия между «Авангардом» и «Локомотивом» завершилась в семи матчах со счетом 4:3. Как заявил ранее временный наставник «ястребов» Сергей Звягин, «Авангард» достойно принял поражение.