«Ястребы» пропустили по голу в первом и третьем периодах и, несмотря на отчаянные попытки отыграться, прекратили борьбу за Кубок Гагарина.

«Ястребы» пропустили по голу в первом и третьем периодах и, несмотря на отчаянные попытки отыграться, прекратили борьбу за Кубок Гагарина.

В седьмых матчах серии всегда двойственная ситуация: с одной стороны, на кону стоит выход в следующий раунд и цена любой ошибки высока, но с другой, кажется, что терять нечего и можно использовать на авось весь атакующий потенциал.

«Авангард» на правах хозяев начал активно и попытался смять «железнодорожников». Но с давлением гости справиться сумели, более того, по итогам первой двадцатиминутки заметно перебросали ястребов. Количество рано или поздно переходит в качество: на 17-й минуте форвард «Локомотива» Артур Каюмов прорвался через фланг и с кистевым броском переиграл Павла Хомченко – 0:1.

Ближе всего «Авангард» был близок к голу во втором периоде, когда начало получаться подбираться ближе к владениям голкипера ярославцев Даниила Исаева. Но с реализацией в этот вечер явно дела лучше шли у гостей. Едва стартовала третья двадцатиминутка, как Максим Березкин счет удвоил.

Ярославские «разрушители» грамотно гасили все попытки хозяев организовать штурм своих ворот. «Локомотив» в этой серии уже дважды обжигался, когда проигрывал, ведя в счете. На этот раз он явно не намеревался этого делать.

Под конец третьего периода исполняющий обязанности главного тренера Сергей Звягин выпустил на лед шестого полевого игрока. Но все, чего удалось добиться «ястребам», – не пропустить третью шайбу в пустые ворота.

Уступив со счетом 0:2, «Авангард» завершил сезон-2023/2024, а «Локомотив» отправляется в следующий раунд, где встретится с челябинским «Трактором». Первый матч серии пройдет 2 апреля.