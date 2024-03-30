Наставник «Авангарда» достойно принял поражение в решающем матче, найдя добрые слова и для своих игроков, и для соперников.

Наставник «Авангарда» достойно принял поражение в решающем матче, найдя добрые слова и для своих игроков, и для соперников.

Исполняющий обязанности главного тренера «Авангарда» прокомментировал серию с «Локомотивом» и ее заключительный матч.

– «Локомотив» поздравляю с победой. Очень достойная команда, организованная, с квалифицированными защитниками, мощным нападением. В серии шла честная борьба, в которой не было вещей исподтишка. Такую игру можно назвать мужской – все честно, и все после окончания могут смотреть друг другу в глаза, – сказал Звягин.

По словам специалиста, первый период, когда была пропущена победная шайба, стал определяющим:

– Много потерь в первом периоде, за счет этого соперник мог входить в нашу зону. В прошлых играх мы были организованнее и такого не позволяли. «Локомотив» получил преимущество в одну шайбу, а он чувствует себя как рыба в воде в такой ситуации. Но наши ребята играть не бросили, были хорошие атаки. Стремились забить, но не смогли. Однако здорово, что никто не опустил руки и все боролись до конца, проявили уважение к болельщикам.

Сергей Звягин признался, что общался с бывшим главным тренером «Авангарда» Бобом Хартли, с которым омичи завоевали первый Кубок Гагарина в истории клуба. Звягин входил в тренерский штаб канадца.

– Общались после шестой игры. Пытались друг другу дозвониться и до этого, но и Боб постоянно в разъездах, и мы заняты. Он посоветовал мне: «Скажи ребятам, что в седьмой игре нельзя отсиживаться, ведь все на кону». Он напомнил, как мы играли овертайм седьмого матча в Казани. Тогда тоже призывали игроков не пятиться, а наоборот – навязывать свою игру и действовать первым номером. И сегодня во втором и третьем периодах так и было, – отмечает тренер.

По ходу игры Звягин даже начал дирижировать трибунами.

– Мне это не свойственно. Но во втором периоде мы проигрывали, и я попросил человека с камерами между лавками, чтобы меня показали на табло. Ведь играем дома, с сумасшедшей поддержкой. Но на трибунах было ощущение тревожного ожидания: все на кону, а мы проигрываем… Что сейчас будет? Вот и возникло желание просто показать болельщикам, что мы не остановимся, и хотелось, чтобы этот шум был постоянным. Чтобы соперник чувствовал, что идет волна. Она помогла бы нашим ребятам и оказала бы психологическое давление на «Локомотив», – объяснил свой эмоциональный порыв Звягин.

По поводу того, хочет ли он стать главным тренером, Звягин честно сказал, что стремится избегать таких вопросов.

– Не готовился к именно такой пресс-конференции – все верили в победу. Всегда уходил от таких вопросов. Даже хотел просить, чтобы до конца плей-офф мне их не задавали. Может быть, и сейчас не время отвечать? Надеюсь, это не обидно звучит? Ну тогда скажу вот что: с первой своей игры в Ярославле, которая стала третьей в серии, я чувствовал, словно всю жизнь это делаю. Конечно, без помощи тренерского штаба ничего бы не было. Но порой какие-то сверхъестественные вещи творились. К примеру, я стою, чувствую полное спокойствие, контроль, а потом смотрю: у меня рука трясется. Чувствовал, словно нахожусь посередине воли божьей, – признался Сергей Звягин.

Также тренер рассказал, что чуть ли не в каждой команде из еще выступающих в этом плей-офф у него есть друзья либо просто люди, с которыми сложились добрые отношения. Однако он не готов ответить, будет ли следить за ходом будущих серий.