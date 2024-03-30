Сейчас в регионе ждут новую партию. Ее поставку и объемы определяет федеральный центр.

Сейчас в регионе ждут новую партию. Ее поставку и объемы определяет федеральный центр.

Жители региона начали сообщать, что в поликлиниках Омской области закончилась вакцина от кори, краснухи и паротита, сообщает «Город 55». В областном Минздраве пояснили, что поставки вакцины ведутся централизованно, а ее сроки и объемы определяет федеральный центр.

Такую вакцину вводят детям от 9 до 15 месяцев. Ставится и вторая доза – она приходится на возраст с 15 месяцев до 6 лет.

Ранее сообщалось, что в Омской области выявили уже три случая заболевания корью.