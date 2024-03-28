В региональном Роспотребнадзоре отметили, что за аналогичный период прошлого года случаи кори в области не выявлялись.

В региональном Роспотребнадзоре отметили, что за аналогичный период прошлого года случаи кори в области не выявлялись.

В этом году в Омской области зафиксировали 3 случая кори. Показатель заболеваемости составил 0,16 на 100 тыс. населения. В региональном Роспотребнадзоре отметили, что за аналогичный период прошлого года случаи кори в области не выявлялись.

– Корь – высококонтагиозная (очень заразная), потенциально смертельная инфекция, передающаяся от больного человека к здоровому воздушно-капельным путем. Если у вас нет противокоревого иммунитета, то вероятность заболеть после встречи с человеком, болеющим корью, достигает 100 %, – отметили в ведомстве.

Заболевание вызывает осложнения в виде пневмонии, отита, ларингита, трахеобронхита, а также различных неврологических болезней. Большую опасность корь несет для беременных женщин.

Самое эффективное средство для борьбы с корью – вакцинация. Детям прививки ставят в возрасте 1 года и 6 лет. Взрослым людям врачи также рекомендуют регулярно проводить вакцинацию.