По словам нападающего «Авангарда», команда вернулась к той системе, которая несколько лет назад принесла кубок.

По словам нападающего «Авангарда», команда вернулась к той системе, которая несколько лет назад принесла кубок.

Нападающий «Авангарда» Николай Прохоркин прокомментировал победу своей команды в шестом матче серии с «Локомотивом». Напомним, что «ястребы» накануне победили в гостях – 3:2 и сравняли счет в серии, который теперь стал 3:3.

- То, что мы пропустили в конце первого периода, нас не сломало. Мы заставили себя отыграться с 0:2, это дорогого стоит против такой команды, - приводит слова Прохоркина «Спорт-Экспресс». - Играли также, как и в предыдущие матчи, просто команда соперника не давала тогда забрасывать. Сегодня получили больше пространства, из-за этого у нас получались некоторые моменты.

Форвард также признался, что команда перестроилась на систему Боба Хартли.

- Да, мы перестроились на прошлую схему, которая приносила результат. Многие ребята играли по этой системе еще при прошлом тренере, именно эта система принесла им кубок. Я в нее тоже играл, поэтому ни для кого из ребят это не в новинку, - заявил Прохоркин.

Отметим, что вчера Николай Прохоркин забросил одну шайбу и сделал одну результативную передачу.