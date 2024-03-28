По ходу матча в Ярославле «ястребы» проигрывали со счетом 0:2, но сумели быстро отыграться, реализовали большинство 5 на 3 и довели дело до победы.

По ходу матча в Ярославле «ястребы» проигрывали со счетом 0:2, но сумели быстро отыграться, реализовали большинство 5 на 3 и довели дело до победы.

Хоккеисты омского «Авангарда» выиграли шестой матч серии против «Локомотива» и едут домой на седьмую, решающую, игру. Поединок в Ярославле завершился со счетом 3:2 в пользу «ястребов».

Гости пропустили первую шайбу за секунду до конца стартового периода. Через две с половиной минуты после возобновления игры в ворота «Авангарда» влетела вторая шайба. К чести омичей, команда не опустила рук и ответила «Локомотиву» сразу тремя голами. Сначала отличился форвард Игорь Мартынов, а буквально через полторы минуты – защитник Семен Чистяков.

На последней минуте второго периода «Локомотива» сам себя загнал в ловушку. Нападающий хозяев Артур Каюмов удалился за подножку и тут же железнодорожники схватили командный штраф за нарушение численного состава. Большинство в расстановке 5 на 3 гости реализовали за три секунды до сирены на перерыв – отличился форвард Николай Прохоркин.

Заключительную двадцатиминутку «ястребы» начинали в большинстве, но увеличить преимущество не смогли. Хозяева бросили все силы, чтобы сравнять счет, но «Авангард» грамотно сыграл в обороне и довел игру до победы.

Счет в серии стал 3:3. Решающий, седьмой, матч пройдет в Омске в субботу, 30 марта. Начало в 16.30.