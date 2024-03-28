Омск-Информ
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·Происшествия

Возгорание удалось быстро ликвидировать с помощью огнетушителя. Никто из пассажиров не пострадал.
Сегодня днем около остановки «Улица Малунцева» в городке Нефтяников загорелся троллейбус, следовавший по маршруту № 2. Как сообщает «Ом1», возгорание удалось оперативно ликвидировать с помощью огнетушителя. В МЧС информация о пожаре не поступала, пояснили РИА «Омск-информ» в ведомстве.
В свою очередь в городской администрации отметили, что у троллейбуса, следовавшего в сторону поселка Ермак, произошло возгорание высоковольтной панели, находящейся за пределами салона подвижного состава. Никто из пассажиров не пострадал.
Ранее сообщалось, что у троллейбуса, ехавшего по 15-му маршруту, рассыпалось стекло. А накануне на остановке «Театральная площадь» у автобуса произошла поломка колеса.
·Происшествия

Возгорание удалось быстро ликвидировать с помощью огнетушителя. Никто из пассажиров не пострадал.
Сегодня днем около остановки «Улица Малунцева» в городке Нефтяников загорелся троллейбус, следовавший по маршруту № 2. Как сообщает «Ом1», возгорание удалось оперативно ликвидировать с помощью огнетушителя. В МЧС информация о пожаре не поступала, пояснили РИА «Омск-информ» в ведомстве.
В свою очередь в городской администрации отметили, что у троллейбуса, следовавшего в сторону поселка Ермак, произошло возгорание высоковольтной панели, находящейся за пределами салона подвижного состава. Никто из пассажиров не пострадал.
Ранее сообщалось, что у троллейбуса, ехавшего по 15-му маршруту, рассыпалось стекло. А накануне на остановке «Театральная площадь» у автобуса произошла поломка колеса.