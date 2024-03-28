Омск-Информ
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·Общество

При этом никто не пострадал. Сейчас специалисты выясняют причины.
Сегодня омичи заметили в городе троллейбус № 15 с поврежденным боковым стеклом. Очевидцы опубликовали фотографию в соцсетях.
– На улице Кирова у троллейбуса во время движения рассыпалось стекло. Причины устанавливаются, – сообщили в мэрии.
Во время этого инцидента никто не пострадал.
·Общество

При этом никто не пострадал. Сейчас специалисты выясняют причины.
Сегодня омичи заметили в городе троллейбус № 15 с поврежденным боковым стеклом. Очевидцы опубликовали фотографию в соцсетях.
– На улице Кирова у троллейбуса во время движения рассыпалось стекло. Причины устанавливаются, – сообщили в мэрии.
Во время этого инцидента никто не пострадал.