Бывший главный тренер «Авангарда» прокомментировал слухи о своем назначении в армейский клуб.

Бывший главный тренер «Авангарда» прокомментировал слухи о своем назначении в армейский клуб.

Вчера ЦСКА объявил, что с сезона-2024/2025 главным тренером команды будет известный российский специалист Илья Воробьев. Ряд СМИ позже сообщили, что его ассистентом может стать экс-наставник «Авангарда» и бывший защитник омского клуба Дмитрий Рябыкин.

– Со мной никто по этому поводу не разговаривал, – цитирует Рябыкина «Матч ТВ».

С Воробьевым Рябыкин успел поработать в магнитогорском «Металлурге» сразу после своей отставки с поста главного тренера «Авангарда».

В октябре 2023 года Рябыкин стал главным тренером подмосковного «Витязя», а этой весной был отправлен в отставку.