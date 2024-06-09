По словам тренера, у «Авангарда» Боба Хартли была системная команда с балансом трех-четырех звеньев. Нечто похожее сейчас есть у «Флориды».

По словам тренера, у «Авангарда» Боба Хартли была системная команда с балансом трех-четырех звеньев. Нечто похожее сейчас есть у «Флориды».

Сегодня в Северной Америке состоялся первый матч финала Кубка Стэнли, в котором «Флорида» всухую обыграла «Эдмонтон» со счетом 3:0. А незадолго до этого матча бывший главный тренер «Авангарда» Дмитрий Рябыкин сравнил «Флориду» с чемпионским «Авангардом».

– У нынешней «Флориды» есть аналогии с чемпионским «Авангардом» Боба Хартли. Три года назад у нас была похожая команда – системная, с балансом трех-четырех звеньев, каждое из которых угрожало сопернику и было готово дать результат. Плюс строгая, позиционная игра в обороне, с блокированием бросков. Плюс доминирующий по ходу плей-офф вратарь – в нашем случае Грубец, – сказал Рябыкин в интервью Russia-Hockey.ru.

Дмитрий Рябыкин, который сейчас находится без работы, признался, что будет пристально следить за финалом Кубка Стэнли.