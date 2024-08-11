Легенда «Авангарда» отметил постоянные аншлаги на новой «G-Drive Арене» и команду – одного из фаворитов чемпионата.

Бывший главный тренер «Авангарда», легенда клуба Дмитрий Рябыкин считает Омск идеальным местом для проведения Матча звезд КХЛ. Ранее стало известно, что в 2025 году звездный уик-энд пройдет в соседнем Новосибирске. Омск был одним из претендентов на Матч звезд, но отказался от его проведения по экономическим причинам.

– Я слышал, что до последнего на Матч-2025 претендовал Омск. На мой взгляд, в нынешней ситуации это была бы идеальная столица для звездного праздника. Новая арена, постоянные аншлаги, команда, которая является одним из фаворитов КХЛ. Сплошные плюсы! – сказал Рябыкин в интервью сайту Russia-Hockey. – В Омске «ястребы» не только социальный, но и бизнес-проект. Видимо, те коммерческие условия, которые предлагались устроителями звездных выходных, «Авангард» не устроили. В отличие от Новосибирска.

Несмотря на скандальное расставание с «Авангардом» несколько лет назад, в предстоящем сезоне Рябыкин планирует болеть за «ястребов».