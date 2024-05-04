Команда приобрела первого центрфорварда и праворукого защитника.
Бывший главный тренер «Авангарда» Дмитрий Рябыкин оценил работу клубов Континентальной хоккейной лиги на трансферном рынке. Как сообщает sports.ru, он отметил, что омский хоккейный клуб делает заявку на лучшую селекцию на рынке за счет Линден Вея и Даррена Дитца.
– В условиях, когда трансферный рынок, скажем мягко, не очень богатый, приобрести первого центрфорварда – очень сложное дело. Омску оно удалось – Линден Вей эту позицию закрывает. Еще одно мощное усиление – защитник Даррен Дитц. Капитан Омска Дамир Шарипзянов – доминирующий защитник, но рядом с ним явно не хватало праворукого партнера. Дитц – решение этого вопроса, – отметил Рябыкин.
По словам Рябыкина, Дитц – защитник без слабых мест, двусторонний, с навыками силовой борьбы. Плюс он не является легионером, это позволит «Авангарду» еще усилиться.