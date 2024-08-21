Бывший тренер команды считает, что травмы Рида Буше и Владимира Ткачева скажутся на игре, но не критично.

Бывший тренер «Авангарда» Дмитрий Рябыкин прокомментировал потерю двух форвардов команды перед стартом хоккейного сезона. Речь идет о нападающих Владимире Ткачеве и Риде Буше. Проблема существует, но какая-никакая замена в виде Станислава Галиева и Алексея Макеева найдена.

– Два года назад у нас было два центральных – и один из них, Найт, тоже на долгий срок выбыл из-за травмы. Сейчас менеджмент весной и летом очень прилично укрепил центральную линию, – цитирует Дмитрия Рябыкина Russia-Hockey.ru. – Это главная линия в хоккее, вокруг которой можно строить любую команду. И потеря крайних – даже таких именитых, как Ткачев и Буше, – уже не такая болезненная.

Тем не менее во вчерашнем матче турнира Кубка имени Блинова «Авангард» уступил челябинскому трактору со счетом 2:5.