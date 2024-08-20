Омский клуб проиграл со счетом 2:5.

Сегодня, 20 августа, в Омске прошел матч Кубка Блинова. На «G-Drive Арене» встретились омский «Авангард» и «Трактор» из Челябинска.

По итогам встречи омский клуб проиграл со счетом 2:5. В первом периоде команды обменялись голами. Затем во втором периоде в ворота «Авангарда» забили сразу две шайбы.

В третьем периоде омская команда смогла забить один гол. Но «Трактор» не остался в долгу и забросил в ворота «Авангарда» еще две.

Завтра днем пройдет матч между «Локомотивом» и «Сибирью». А вечером «Авангард» встретится с «Барысом» на «G-Drive Арене». Начало в 19:30.