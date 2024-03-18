Дмитрий Рябыкин не проработал в подмосковном «Витязе» и полугода. После неудачного выступления команды в чемпионате тренера и его помощника-омича отправили в отставку.

Дмитрий Рябыкин не проработал в подмосковном «Витязе» и полугода. После неудачного выступления команды в чемпионате тренера и его помощника-омича отправили в отставку.

Главный тренер подмосковного «Витязя» Дмитрий Рябыкин покидает клуб. Контракт с ним продлевать не будут.

Напомним, что специалист долгое время был помощником Боба Хартли в «Авангарде», а перед началом прошлого сезона стал главным тренером. Но проработал он в Омске недолго и был отправлен в отставку. Вскоре Рябыкин объявился в «Металлург», где тренировал защитников. Но и там он не задержался.

В октябре прошлого года специалист заключил контракт до конца сезона с «Витязем». Но подмосковная команда стала главным аутсайдером КХЛ, поэтому вполне ожидаемо, что контракт не продлили. Как сообщили в пресс-службе клуба, вместе с Рябыкиным уходит и его помощник Алексей Бондарев, который долгое время играл за «Авангард».