А сегодня у омичей есть еще целый день, чтобы проголосовать за понравившийся вариант.

А сегодня у омичей есть еще целый день, чтобы проголосовать за понравившийся вариант.

На то, чтобы выбрать лучший дизайн-проект будущего аэропорта Омск-Федоровка, остается один день. Об этом сообщил губернатор Омской области Виталий Хоценко.

– 29 марта в 20:00 подведем итоги голосования за дизайн-проекты нового аэропорта Омск-Федоровка. Проект, который поддержит большинство омичей, будет реализован, – написал Хоценко в своем телеграм-канале.

Там же можно проголосовать за любой из понравившихся вариантов. Подробнее о каждом проекте – в нашем материале.