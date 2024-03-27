После вылета команды из плей-офф Виталий Черночуб заявил, что команду подкосили травмы и болезни, но нужно делать выводы из поражений.

После вылета команды из плей-офф Виталий Черночуб заявил, что команду подкосили травмы и болезни, но нужно делать выводы из поражений.

Главный тренер «Омских Ястребов» Виталий Черночуб прокомментировал итоги серии с «Белыми Медведями». Напомним, что накануне «Омские Ястребы» проиграли пятый матч серии и вылетели из Кубка Харламова.

– Ожидалось, что серия будет тяжелой. Две игры в Челябинске выиграть было здорово. Надо было, конечно, заканчивать серию в Омске. Но получилось так, как получилось. Команда противника сильная. Где-то нас подкосили травмы и болезни. В целом хорошая серия, к сожалению, мы проиграли, но, конечно, хотелось бы выиграть. Столько людей болело за нас. Но не оправдали ожидания. Но надо двигаться дальше, работать и делать выводы из поражений. Жизнь не останавливается, – заявил Черночуб пресс-службе команды.

Говоря о прошедшем сезоне, главный тренер «Омских Ястребов» отметил, что он был непростой, но удалось задействовать много юных игроков.

– Привык завоевывать медали. Когда остаешься без медалей, маленько неприятно, – признался специалист.

Также Виталий Черночуб поблагодарил болельщиков за поддержку и за то, что верили в команду.