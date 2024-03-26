Одержав две победы на старте серии с «Белыми Медведями», омская «молодежка» проиграла три раза подряд и вылетела из Кубка Харламова.

Одержав две победы на старте серии с «Белыми Медведями», омская «молодежка» проиграла три раза подряд и вылетела из Кубка Харламова.

Команда «Омские Ястребы» впервые за три года не вышла в полуфинал Кубка Харламова. В четвертьфинальной серии на пути «ястребов» встали челябинские «Белые Медведи».

Напомним, что первые два матча серии до трех побед, которые состоялись в Челябинске, остались за «ястребами». Затем обе встречи в Омске выиграли «Белые Медведи». И вот сегодня в Челябинске состоялся решающий матч.

Первый период закончился со счетом 0:0. Во второй двадцатиминутке челябинцы открыли счет. В начале третьего периода они удвоили преимущества. Но вскоре Егор Родионов одну шайбу отквитал.

Но отчаянные попытки «ястребов» отыграться ни к чему не привели. В конце тренеры омской команде заменили вратаря на шестого полевого игрока. Этим воспользовались «Белые Медведи», нападающий которых Егор Горбунов отправил шайбу в пустые ворота.

«Омские Ястребы» проиграли со счетом 1:3 и вылетели из плей-офф.

Сегодня их судьбу может повторить «Авангард», если не обыграет дома ярославский «Локомотив». По ходу матча омичи пока проигрывают – 0:1.