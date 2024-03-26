Омск-Информ
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·Происшествия

Оказалось, что колодец был открыт. Следователи выяснят, кто допустил такую халатность.

Стали известны подробности инцидента, который произошел с девочкой в Омске возле недостроенных домов. Напомним, ребенок упал в колодец.

Как рассказали в пресс-службе СУ СК России по Омской области, происшествие случилось еще 24 марта на территории Советского округа. Колодец оказался открыт. 10-летняя девочка получила телесные повреждения. Ребенка сразу же осмотрели медики и отпустили домой.

Сейчас по факту случившегося следователи организовали проверку. Им предстоит выяснить, работники какой организации допустили халатность.

·Происшествия

Оказалось, что колодец был открыт. Следователи выяснят, кто допустил такую халатность.

Стали известны подробности инцидента, который произошел с девочкой в Омске возле недостроенных домов. Напомним, ребенок упал в колодец.

Как рассказали в пресс-службе СУ СК России по Омской области, происшествие случилось еще 24 марта на территории Советского округа. Колодец оказался открыт. 10-летняя девочка получила телесные повреждения. Ребенка сразу же осмотрели медики и отпустили домой.

Сейчас по факту случившегося следователи организовали проверку. Им предстоит выяснить, работники какой организации допустили халатность.