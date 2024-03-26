Омск-Информ
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·Происшествия

Где именно произошел инцидент, не сообщается. Девочку спасли и передали скорой помощи.

В Омске произошел несчастный случай с ребенком. Возле недостроенных домов в колодец упала девочка. Об инциденте рассказали в бюджетном учреждении региона «Пожарно-спасательная служба Омской области». Где именно случилось происшествие, в учреждении не сообщают.

Ребенка спасли с помощью альпинистского снаряжения и передали бригаде скорой помощи. О случившемся уже сообщили родителям девочки.

·Происшествия

Где именно произошел инцидент, не сообщается. Девочку спасли и передали скорой помощи.

В Омске произошел несчастный случай с ребенком. Возле недостроенных домов в колодец упала девочка. Об инциденте рассказали в бюджетном учреждении региона «Пожарно-спасательная служба Омской области». Где именно случилось происшествие, в учреждении не сообщают.

Ребенка спасли с помощью альпинистского снаряжения и передали бригаде скорой помощи. О случившемся уже сообщили родителям девочки.