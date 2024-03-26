Омск-Информ
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·Происшествия

Стражи порядка намерены выяснить все причины аварии. Для этого они организовали проверку.

Следователи заинтересовались ДТП, которое произошло вчера, 25 марта, на улице Орджоникидзе в Омске. Автомобиль скорой медицинской помощи столкнулся с автомобилем «Тойота». Как ранее рассказали в пресс-службе УМВД России по Омской области, скорая двигалась на красный сигнал светофора с включенной звуковой и световой сигнализацией.  

– В автомобиле скорой помощи находились две женщины с тремя малолетними детьми. Госпитализация понадобилась одной из женщин, которая получила телесные повреждения. Дети и вторая женщина не пострадали, – сообщили в пресс-службе СУ СК России по Омской области.

Следователи организовали проверку. Также причины аварии намерена выяснить прокуратура.

·Происшествия

Стражи порядка намерены выяснить все причины аварии. Для этого они организовали проверку.

Следователи заинтересовались ДТП, которое произошло вчера, 25 марта, на улице Орджоникидзе в Омске. Автомобиль скорой медицинской помощи столкнулся с автомобилем «Тойота». Как ранее рассказали в пресс-службе УМВД России по Омской области, скорая двигалась на красный сигнал светофора с включенной звуковой и световой сигнализацией.  

– В автомобиле скорой помощи находились две женщины с тремя малолетними детьми. Госпитализация понадобилась одной из женщин, которая получила телесные повреждения. Дети и вторая женщина не пострадали, – сообщили в пресс-службе СУ СК России по Омской области.

Следователи организовали проверку. Также причины аварии намерена выяснить прокуратура.