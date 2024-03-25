Дорожно-транспортное происшествие случилось в Центральном округе.

Дорожно-транспортное происшествие случилось в Центральном округе.

Сегодня около 16:00 на улице Орджоникидзе столкнулись скорая помощь (Volkswagen) и легковой автомобиль Toyota. Как сообщает полиция, скорая двигалась на красный с включенной звуковой и световой сигнализацией.

От удара скорая опрокинулась. В результате пострадали три женщины и три ребенка, которые были пассажирами.

Полиция продолжает разбираться в причинах и обстоятельствах происшествия. Прокуратура уже взялась контролировать расследование.