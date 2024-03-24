Омск-Информ
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·Общество

Аналогичные банеры начали появляться на омских улицах еще вчера.
На фасаде «G-Drive Арены» появилось траурная подпись в память о погибших в теракте в «Крокус Сити Холл». Она гласит: «Скорбим. 22.03.2024». 
Аналогичные баннеры начали появляться на омских улицах еще вчера.
Напомним, что из-за траура был отменен сегодняшний матч «Авангард» – «Локомотив». В КХЛ заявили, что игра пройдет в Омске 26 марта.
1135
·Общество

Аналогичные банеры начали появляться на омских улицах еще вчера.
На фасаде «G-Drive Арены» появилось траурная подпись в память о погибших в теракте в «Крокус Сити Холл». Она гласит: «Скорбим. 22.03.2024». 
Аналогичные баннеры начали появляться на омских улицах еще вчера.
Напомним, что из-за траура был отменен сегодняшний матч «Авангард» – «Локомотив». В КХЛ заявили, что игра пройдет в Омске 26 марта.
1135