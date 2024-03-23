Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Происшествия

Один из них располагается на проспекте Карла Маркса в районе Ленинградской площади.
В Омске, как и в других российских городах, начали появляться баннеры с выражениями скорби в связи с трагедией в Подмосковье. Надпись «Крокус-Сити 22.03.2024» и изображение свечи разместили на черном траурном фоне.
Отметим, что такие баннеры уже заметили на улицах Барнаула, Новосибирска, Владивостока, Колымы. В Омске один из баннеров располагается на проспекте Карла Маркса в районе Ленинградской площади.
Отметим, что число жертв теракта уже возрасло до 82 человек. Пострадали 183 человека.
·Происшествия

Один из них располагается на проспекте Карла Маркса в районе Ленинградской площади.
В Омске, как и в других российских городах, начали появляться баннеры с выражениями скорби в связи с трагедией в Подмосковье. Надпись «Крокус-Сити 22.03.2024» и изображение свечи разместили на черном траурном фоне.
Отметим, что такие баннеры уже заметили на улицах Барнаула, Новосибирска, Владивостока, Колымы. В Омске один из баннеров располагается на проспекте Карла Маркса в районе Ленинградской площади.
Отметим, что число жертв теракта уже возрасло до 82 человек. Пострадали 183 человека.