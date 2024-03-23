Омск-Информ
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·Происшествия

В числе погибших в Подмосковье 79 взрослых и трое детей.
По данным ТГ-канала 112, количество погибших при теракте в «Крокус Сити Холле» возросло до 82 человек. Из них трое – дети. Информацию про детей, как сообщает «РИА Новости», подтвердил Минздрав Подмосковья.
Тем временем в Брянской области остановили автомобиль, похожий на тот, на котором скрывались террористы. Четыре человека, находившихся в нем, начали убегать. Задержали только двоих. Пока неизвестно, причастны ли они к нападению на «Крокус».
Ранее сообщалось, что в результате теракта в больницы попали 145 человек. По данным 112, их уже 183, в том числе 8 детей.
·Происшествия

В числе погибших в Подмосковье 79 взрослых и трое детей.
По данным ТГ-канала 112, количество погибших при теракте в «Крокус Сити Холле» возросло до 82 человек. Из них трое – дети. Информацию про детей, как сообщает «РИА Новости», подтвердил Минздрав Подмосковья.
Тем временем в Брянской области остановили автомобиль, похожий на тот, на котором скрывались террористы. Четыре человека, находившихся в нем, начали убегать. Задержали только двоих. Пока неизвестно, причастны ли они к нападению на «Крокус».
Ранее сообщалось, что в результате теракта в больницы попали 145 человек. По данным 112, их уже 183, в том числе 8 детей.