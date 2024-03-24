Омск-Информ
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·Общество

Об этом компания Crocus Group заявила на своих официальных страницах в соцсетях.
Компания, владеющая «Крокус Сити Холлом», заявила, что собирается восстановить здание после теракта. Об этом компания Crocus Group заявила на своих официальных страницах в соцсетях.
– Мы никогда не забудем тех, кто пал жертвой террористов. То, что разрушено их грязными руками, будет восстановлено, – отмечается в сообщении.
Напомним, что омичи могут почтить память жертв теракта в «Крокусе» в сквере Дружбы народов, где располагается стихийный мемориал.
·Общество

Об этом компания Crocus Group заявила на своих официальных страницах в соцсетях.
Компания, владеющая «Крокус Сити Холлом», заявила, что собирается восстановить здание после теракта. Об этом компания Crocus Group заявила на своих официальных страницах в соцсетях.
– Мы никогда не забудем тех, кто пал жертвой террористов. То, что разрушено их грязными руками, будет восстановлено, – отмечается в сообщении.
Напомним, что омичи могут почтить память жертв теракта в «Крокусе» в сквере Дружбы народов, где располагается стихийный мемориал.