Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

В сквере располагается стихийный мемориал в память жертв теракта в «Крокусе». Омичи уже принесли туда десятки цветов и игрушек.
Сегодня в России объявлен день общенационального траура в связи с терактом в «Крокус Сити Холле». Омичи тоже могут почтить память жертв страшной трагедии.
– Почтить память жертв террористической атаки, произошедшей в «Крокус Сити холле», можно в сквере Дружбы народов, – отметил мэр Сергей Шелест.
Напомним, ранее Владимир Путин обратился к россиянам и пообещал, что исполнителей, пособников и заказчиков этого преступления ждет возмездие.
·Общество

В сквере располагается стихийный мемориал в память жертв теракта в «Крокусе». Омичи уже принесли туда десятки цветов и игрушек.
Сегодня в России объявлен день общенационального траура в связи с терактом в «Крокус Сити Холле». Омичи тоже могут почтить память жертв страшной трагедии.
– Почтить память жертв террористической атаки, произошедшей в «Крокус Сити холле», можно в сквере Дружбы народов, – отметил мэр Сергей Шелест.
Напомним, ранее Владимир Путин обратился к россиянам и пообещал, что исполнителей, пособников и заказчиков этого преступления ждет возмездие.