Омск-Информ
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·Общество

Он назвал произошедшее в Подмосковье кровавой акцией устрашения, виновные в которой понесут наказание.
Владимир Путин обратился к россиянам в связи с терактом в «Крокус Сити Холле». Президент России выразил соболезнования родным погибших и пообещал, что исполнителей, пособников и заказчиков этого преступления ждет возмездие.
– Уже очевидно, что мы столкнулись не просто с тщательно спланированным циничным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных беззащитных людей. Преступники хладнокровно и целенаправленно шли именно убивать, расстреливать в упор наших граждан, наших детей. Как когда-то нацисты на оккупированных территориях, они задумали устроить показательную казнь, кровавую акцию устрашения, – заявил Путин.
Глава государства объявил 24 марта днем траура.
·Общество

Он назвал произошедшее в Подмосковье кровавой акцией устрашения, виновные в которой понесут наказание.
Владимир Путин обратился к россиянам в связи с терактом в «Крокус Сити Холле». Президент России выразил соболезнования родным погибших и пообещал, что исполнителей, пособников и заказчиков этого преступления ждет возмездие.
– Уже очевидно, что мы столкнулись не просто с тщательно спланированным циничным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных беззащитных людей. Преступники хладнокровно и целенаправленно шли именно убивать, расстреливать в упор наших граждан, наших детей. Как когда-то нацисты на оккупированных территориях, они задумали устроить показательную казнь, кровавую акцию устрашения, – заявил Путин.
Глава государства объявил 24 марта днем траура.