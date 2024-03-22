На момент террористической атаки в здании концертного зала находилось более 6 тысяч человек. «Крокус» охвачен огнем.

На момент террористической атаки в здании концертного зала находилось более 6 тысяч человек. «Крокус» охвачен огнем.

По предварительным данным, в результате террористической атаки на концертный зал «Крокус Сити Холл» в Подмосковье погибли 40 человек, более 100 ранены. Об этом сообщили в центре общественных связей ФСБ России.

За несколько минут до начала выступления рок-группы «Пикник» в партер ворвалась группы группа вооруженных террористов и принялась в упор расстреливать зрителей из автоматов. Позже один из нападавших бросил зажигательную шашку, устроив в здании пожар. Сейчас «Крокус» охвачен огнем, верхние этажи выгорели, кровля рушится.

Сообщается, что на концерт было продано свыше 6 тыс. билетов. Сумевшим выбраться из зала охрана комплекса указывала на эвакуационные выходы, сообщают РИА Новости. Сами охранники оставались на месте.