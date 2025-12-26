Омск-Информ
·Происшествия

Омич финансировал украинских террористов, ставя платные реакции в Telegram

Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Сотрудники ФСБ задержали 34-летнего жителя Омска. На него завели уголовное дело о финансировании терроризма.

По данным ведомства, мужчина ставил платные реакции в мессенджере Telegram, тем самым перечисляя деньги Вооруженным силам Украины.

У омича провели обыск и изъяли средства связи. Расследование продолжается. Мужчине грозит до 15 лет колонии.

