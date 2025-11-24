Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Происшествия

Здание оцепили полицейские: в Омске эвакуировали университет

По неофициальной информации, в здании ищут взрывчатку.

Сегодня в Омске эвакуировали филиал Сибирсого юридического университета, который располагается на улице Короленко. Как сообщают в соцсетях очевидцы, причиной стало сообщение о минировании.

– Студенты вуза были эвакуированы из-за угрозы взрыва. На месте работают саперы. Здание оцеплено сотрудниками полиции, – сообщает автор поста.

Отметим, что в Омске не в первый раз эвакуируют учебные заведения в связи с информацией о готовящемся теракте. Однако сообщения в основном оказываются ложными.

·Происшествия

Здание оцепили полицейские: в Омске эвакуировали университет

По неофициальной информации, в здании ищут взрывчатку.

Сегодня в Омске эвакуировали филиал Сибирсого юридического университета, который располагается на улице Короленко. Как сообщают в соцсетях очевидцы, причиной стало сообщение о минировании.

– Студенты вуза были эвакуированы из-за угрозы взрыва. На месте работают саперы. Здание оцеплено сотрудниками полиции, – сообщает автор поста.

Отметим, что в Омске не в первый раз эвакуируют учебные заведения в связи с информацией о готовящемся теракте. Однако сообщения в основном оказываются ложными.