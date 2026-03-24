Два района Омской области подготовят к террористическим атакам

Руководителей научат, как противостоять угрозам.

Фото создано при помощи ИИ

С 25 по 26 марта сотрудники ФСБ проведут антитеррористические учения в двух районах Омской области. Речь идет о Кормиловском и Таврическоом.

Во время учений планируется использовать карты, документы, группировать силы и приводить их в состояние боевой готовности. Это должно повысить навыки руководителей в условиях угрозы и при совершении теракта.

В учениях примут участие также полицейские, спасатели, войска национальной гвардии, чиновники и т. д. Жителей просят сохранять спокойствие и отнестись с пониманием.