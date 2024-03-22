Бывший игрок «Авангарда» Алексей Потапов заявил, что Михаила Кравца могли отправить в отставку из-за его поведения.

Бывший игрок «Авангарда» Алексей Потапов заявил, что Михаила Кравца могли отправить в отставку из-за его поведения.

Бывший нападающий омского «Авангарда» Алексей Потапов рассказал, что могло бы стать причиной отставки Михаила Кравца с должности главного тренера. Свои предположения он озвучил в беседе с журналистом Михаилом Зислисом. По словам Потапова, такое решение приняли из-за поведения Кравца.

– Насколько я знаю, был такой момент, когда пришли к Кравцу и сказали: «Слушай, ну не идет». Люди пришли в кабинет: «Не идет». И игроки приходили: «Не идет, давайте что-то поменяем». Он говорит: «Нет, у меня есть свой путь, свой маршрут, я буду им идти». Потом дошло до того, что в разговоре с руководством, когда сказали, что надо что-то менять, он просто молча встал и ушел, – рассказал Потапов.

Напомним, Кравца отправили в отставку 19 марта после разгромного поражения от «Локомотива». Сейчас обязанности главного тренера исполняет Сергей Звягин.