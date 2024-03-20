Губернатор Омской области Виталий Хоценко заявил, что глава Сбербанка РФ и выпускник вуза собирался на торжественное мероприятие. Но по каким-то причинам отложил визит.
На сегодняшнем представлении нового корпуса Омского государственного университета губернатор Виталий Хоценко рассказал, что глава Сбербанка Герман Греф должен был присутствовать на мероприятии. И анонсировал его визит в ближайшее время.
– Благодарю за поддержку руководителя Сбербанка России Германа Грефа, выпускника юридического факультета ОмГУ. Он очень переживал. Хотел, кстати, приехать. Всем передавал привет. Но он обязательно подъедет и посетит корпус, строительству которого оказывал помощь, – подчеркнул Виталий Хоценко.
Стоит отметить, что Герман Греф помогал строительству вуза на начальном этапе. На тот момент он был министром экономического развития и торговли РФ и добился выделения 35 млн рублей на устранение первых недоделок.