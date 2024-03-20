Александр Пашков отметил, что в сложившейся ситуации Михаилу Кравцу трудно позавидовать.
Олимпийский чемпион, тренер и вратарь сборной СССР Александр Пашков прокомментировал отставку Михаила Кравца с поста главного тренера «Авангарда». Теперь и.о. тренера «ястребов» является Сергей Звягин.
– В борьбе «Авангарда» и «Локомотива» пока явное преимущество гостей. Во втором матче удивил даже не столько счет 0:7, сколько игра – омская команда перестала отвечать тренерам и просто исчезла. И все это – при переполненных трибунах, при 12 тысячах своих болельщиков. Провал! Экспресс-решение об увольнении Михаила Кравца? Омск пошел на шоковую терапию. Решение рискованное, но нужно спасать серию, – сказал Russia-Hockey.ru Пашков.
Олимпийский чемпион отметил, что в сложившейся ситуации Кравцу трудно позавидовать. По его словам, в «нашем хоккее крайним обычно становится тренер».
Напомним, что сейчас «ястребы» проигрывают в серии со счетом 0:2, третья игра пройдет сегодня в 22:30 в Ярославле.