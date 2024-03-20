Омск-Информ
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После последнего матча «Авангарда» с «Локомотивом» Богдан Киселевич получил денежный штраф.
Защитника «Авангарда» Богдана Киселевича оштрафовали за атаку в голову. Такое решение принял спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ после последней игры «Авангарда» с «Локомотивом».
- Наложить на защитника «Авангарда» Богдана Киселевича наказание по п.1.3.1. статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ (атака в голову или шею), подвергнуть денежному штрафу, - отметили в КХЛ.
Напомним, во время второй встречи с ярославским «Локомотивом» омская команда уступила со счетом 0:7, после чего «Авангард» начал проигрывать в серии со счетом 0:2. Ближайшая игра состоится сегодня, 20 марта.
·Спорт

После последнего матча «Авангарда» с «Локомотивом» Богдан Киселевич получил денежный штраф.
Защитника «Авангарда» Богдана Киселевича оштрафовали за атаку в голову. Такое решение принял спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ после последней игры «Авангарда» с «Локомотивом».
- Наложить на защитника «Авангарда» Богдана Киселевича наказание по п.1.3.1. статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ (атака в голову или шею), подвергнуть денежному штрафу, - отметили в КХЛ.
Напомним, во время второй встречи с ярославским «Локомотивом» омская команда уступила со счетом 0:7, после чего «Авангард» начал проигрывать в серии со счетом 0:2. Ближайшая игра состоится сегодня, 20 марта.