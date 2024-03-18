Беззубая атака и четыре пропущенные шайбы за 10 минут. Это главное, что можно сказать об игре «Авангарда» во втором матче серии.

Беззубая атака и четыре пропущенные шайбы за 10 минут. Это главное, что можно сказать об игре «Авангарда» во втором матче серии.

Сегодняшний матч мог стать для «Авангарда» последним домашним на «G-Drive Арене». Чтобы не допустить этого, нужно было обыгрывать ярославский «Локомотив», которому «ястребы» ступили во втором овертайме двумя днями ранее.

Перед вторым матчем у «Авангарда» произошли некоторые изменения в составе. В центре первого звена вышел Валентин Пьянов. Вновь отсутствовал Райан Спунер. Также из-за травмы вновь выбыл из строя Иван Телегин. Зато в четвертом звене вышел любимец публики Марк Верба. Также не убедил тренеров своей игрой Денис Венгрыжановский. Тринадцатым нападающим был заявлен Илья Рейнгардт.

Начало матча наталкивало на мысль, что омские болельщики увидят еще одно унылое зрелище. Пауз в игре не было, но не было и остроты в атаках. Затем игроки «Авангарда» начали создавать моменты у чужих ворот. Но счет открыл «Локомотив». Отличился герой позавчерашнего овертайма Максим Березкин.

А второй период стал настоящим кошмаром для болельщиков «Авангарда». Шла вязкая игра, а атаки омской команды были слишком уж беззубыми. «Локомотив» же сумел за 10 минут забросить 4 шайбы. Трибуны свистели, зрители выходили в фойе, не дожидаясь перерыва, а «ястребы» ничего не могли поделать. В какой-то момент при игре в равных составах «Локомотив» просто запер омских игроков в их зоне. При счете 0:3 Павла Хомченко в воротах сменил Илья Проскуряков, но это не особо помогло. А после пятой пропущенной шайбы произошла драка, которая обернулась меньшинством для «Авангарда».

Перед третьим периодом все было ясно. Некоторые зрители так и не вернулись на свои места. При такой игре у «Авангарда» произошло два подряд удаления. В расстановке 3 на 5, «ястребы» пропустили еще раз. А на последней минуте при игре в большинстве и пустых воротах «Авангард» дал возможность сопернику поставить эффектную точку. Итоговый счет матча 0:7 не в пользу омской команды.

После такого исхода вероятность того, что сегодняшняя игра стала последней на «G-Drive-Арене» в этом сезоне сильно возросла. «Авангарду», который проигрывает в серии со счетом 0:2, нужно брать хотя бы один матч в Ярославле. Ближайшая игра состоится послезавтра, 20 марта.

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