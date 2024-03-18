После разгромного домашнего поражения главный тренер «ястребов» жестко раскритиковал действия своих подопечных. Но заявил, что плей-офф еще не закончен.

После разгромного домашнего поражения главный тренер «ястребов» жестко раскритиковал действия своих подопечных. Но заявил, что плей-офф еще не закончен.

Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец после разгромного домашнего поражения от ярославского «Локомотива» со счетом 0:7 подверг жесткой критике действия своей команды.

– Какая тут может быть оценка игры? Счет сам за себя говорит. Проиграли по всем моментам: по игре, по голам, по желанию, по всему. Оценка одна – кол, – заявил Кравец на пресс-конференции. – Единственное, хочу сказать спасибо болельщикам, которые, несмотря на такой счет, поддерживали до конца игры, верили в нашу команду.

Рулевой «ястребов» не считает, что команда психологически сломлена. Наоборот, хоккеисты необходимо доказывать, что они достойны играть за «Авангард».

– Если ты сильный человек, хоккеист, играешь в команде «Авангард», я думаю, ты сам должен себе голову поправить. Понять, что тебя сегодня опустили ниже канализации, и нужно выходить и доказывать, – подчеркнул Кравец.

Несмотря на чувствительное поражение и всего один гол за две домашних игры, плей-офф для «ястребов» не завершен.

- Плей-офф не закончился, неудачи нужно преодолевать и добиваться победы. Растерянности никакой нет, нужно забивать голы, работать, – высказался тренер. – Если мы все вместе, если мы друг за друга, мы не можем свои личные амбиции выносить на лед. За две игры один гол, и мы хотим обыграть «Локомотив»? Это нереально. Что можно изменить? Нам всем вместе нужно понимать, что с этой командой нужно играть точно, быстро, агрессивно, нельзя допускать столько ошибок в передачах и в других действиях на площадке.

Михаил Кравец также объяснил, зачем снял вратаря при счете 0:6, когда «Авангард» получил большинство, но вместо его реализации пропустил шайбу в пустые ворота.

- Я хотел, чтобы люди, которые пришли сюда, увидели хотя бы один гол. Они его очень просили, - сказал наставник «Авангарда».

Следующие два матча серии пройдут в Ярославле 20 и 22 марта.