Об отставке Михаила Кравца из «Авангарда» хоккеисты, тренеры, функционеры высказывают различные мнения. Удивляет шаг клубного менеджмента не всех специалистов.

Об отставке Михаила Кравца из «Авангарда» хоккеисты, тренеры, функционеры высказывают различные мнения. Удивляет шаг клубного менеджмента не всех специалистов.

«В шоке», «Непонятно что творится», «Коней на переправе не меняют» – такие фразы используют люди из хоккейного мира, комментируя сегодняшнюю отставку Михаила Кравца с поста главного тренера «Авангарда». Эта ситуация для омского клуба прецедентом не стала, хотя последние несколько лет казалось, что те времена ушли в прошлое.

На переправе коней менять сложно

Заслуженный тренер России, экс-наставник национальной сборной Владимир Плющев предполагает, что причина ухода Кравца – конфликт между игроками и тренерским штабом. Тем не менее он не считает, что для «ястребов» все кончено.

– У себя дома «Авангард» выступил, я бы сказал, демонстративно небрежно. Судя по всему, что-то произошло между игроками и омским тренерским штабом. Хотя, конечно, на переправе коней менять сложно. Но тем не менее «Авангард» – опытная команда. В команде есть опытные игроки, они могут сейчас на старой закалке попробовать доиграть этот плей-офф, – рассказал Плющев «Чемпионату».

Звягин ничего не поменяет

Бывший нападающий «Авангарда» и один из самых титулованных российских хоккеистов Алексей Терещенко в шоке от кадрового решения клуба и скептически высказывается о перспективах Сергея Звягина, который будет исполнять обязанности главного тренера «ястребов» в оставшихся матчах плей-офф.

– Я в шоке, если честно. Может, так всколыхнуть команду хотят, но я в шоке. Не понимаю этого. Тренер вратарей Сергей Звягин будет исполнять обязанности главного тренера? Да, думаю, это для того, чтобы всколыхнуть команду. Не думаю, что Сергей что-то может поменять за один день. Ну боже упаси, нет. Невозможно, – заявил Терещенко тому же «Чемпионату».

Надо разбираться с агентами

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников, имя которого носит один из ледовых дворцов спорта Омска, усмотрел в отставке Кравца причины, не лежащие на поверхности. Которые, кстати, существуют и в других клубах. Речь о действиях хоккейных агентов.

– В таком клубе, как «Авангард», тренеру надо быть жестким человеком. Непонятно, что творится в клубе. Вчера бездарно проиграли, значит, что-то с обстановкой в команде не так. Потому что они перестали играть после трех пропущенных шайб, а это о чем-то говорит, – отмечает Кожевников.

Дальше его риторика становится более категоричной:

– Руководству клуба надо разбираться с агентами игроков. Похожая ситуация и в Челябинске, но там руководство как-то решает вопросы. У нас не было такого, чтобы главного тренера увольняли по ходу серии плей-офф. Значит, руководство клуба не вынесло такого поражения. Но мы же не знаем внутренней кухни клуба. В других солидных командах руководители же объясняют, что происходит. А в «Авангарде», видимо, свои игры, и они ничего не говорят. Хотя для серии плей-офф увольнение главного тренера – это прецедент.

Руководство потеряло надежду

Впрочем, для «Авангарда» это вовсе не прецедент. Весной 2011 года аккурат перед решающим матчем плей-офф в отставку был отправлен финский специалист Раймо Сумманен. Этот факт вспомнил двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков. Первый из этих трофеев Коньков как раз выиграл у «Авангарда» Сумманена, хотя в финальной серии-2012 провел всего один матч.

– Я считаю, что это решение было принято на эмоциях. Судя по всему, руководство «Авангарда» потеряло надежду, что именно Михаил Кравец сможет эту серию вытащить и принести какую-то пользу команде. Но опять же – если это так, то вряд ли Сергей Звягин сейчас сможет что-то изменить или предложить что то такое особенное, что позволит вытащить эту серию с 0:2. Неожиданно – это факт, но порой и такие моменты встречаются в хоккее. Раймо Сумманена в свое время омичи так же увольняли по ходу плей офф. Это как минимум должно встряхнуть команду, но, с другой стороны, вот эти все потрясения в плей офф, конечно, вряд ли будут способствовать положительному результату. Не помню, чтобы в истории такое было, когда команда в итоге выигрывала серию, – сказал хоккеист изданию Metaratings.ru.

Возможность кардинально изменить ход серии

Главный тренер «Авангарда» в сезоне-2016/2017 Федор Канарейкин в ближайшее будущее своей бывшей команды смотрит с оптимизмом.

– Если руководство «Авангарда» приняло такое решение, то оно обоснованное. Команда потерпела очень болезненное домашнее поражение. И оно повлияло на то, что были приняты такие меры. Но теперь эта встряска со сменой тренера дает возможность кардинально изменить ход серии в свою пользу. Все делается во имя результата. А какой эффект даст такое решение, посмотрим завтра в третьем матче серии, – отметил Канарейкин в комментарии Vprognoze.ru.

Собрать «Авангард» будет тяжело

Так считает обладатель Кубка Стэнли, трехкратный чемпион мира и вице-президент КХЛ Валерий Каменский. По его мнению, завтрашний матч станет определяющим для всей серии.

– Сейчас, кто бы ни занял место Кравеца, ему будет тяжело собрать «Авангард». Но омичи – это все равно боевой коллектив. Третий матч серии станет ключевым. Тогда и увидим, какой эффект дала смена тренера. То, что эти события встряхнут команду, это 100 %. Но вот в какую сторону – покажет только ближайшая игра, – цитирует Каменского Vprognoze.ru.

Команда не должна так играть

А вот легенда отечественного хоккея, двукратный олимпийский чемпион и неоднократный победитель чемпионатов мира и Европы Борис Михайлов верит в Сергея Звягина.

– Это решение руководства «Авангарда». Такая команда не должна так играть, тем более в плей офф против «Локомотива». А может, Михаил и сам подал в отставку. Думаю, что решение принято, чтобы встряхнуть команду. Команду принимает Звягин, которого я прекрасно знаю. Он много работает помощником в командах. Хочется пожелать ему только успехов, ничего более. Исходя из ситуации, руководством принято такое решение, что Звягин сможет поднять команду, – отметил Михайлов в комментарии «Матч ТВ».

Сделали крайним

Бывший генеральный менеджер «Авангарда» Рашид Хабибулин считает увольнение Кравца непродуманным решением, а «Локомотив» – одним из фаворитов плей-офф.

– Команда вчера развалилась, играла безобразно, лидеры отсутствовали, но крайним сделали главного тренера. Я не знаю, какая там ситуация внутри команды, отношения к этому не имею. Но, по мне, это непродуманное и скоропалительное решение. Будь я руководителем, я бы так не поступил, – высказался функционер в комментарии Sports.

Сравнил Хабибулин и обе команды:

– «Локомотив» как минимум должен сыграть в финале. Команда долго и упорно идет к этой цели, она сейчас набрала хорошую форму, и на сегодняшний день она номер один в нашем чемпионате. «Авангарду» же тяжело, плюс отсутствие первого центрального нападающего, из-за чего его звено не выглядело так, как хотелось бы. Хотя в плей-офф Спунер себя особо ничем не проявил, но это достаточно квалифицированный и качественный игрок.

Напоследок специалист высказался и о Сергее Звягине:

– Он никогда не работал главным тренером, сейчас его назначили сразу в плей-офф. Команда находится в непростой ситуации. Рабочий, грамотный парень, прошел хорошую школу. Дай бог, чтобы у него получилось.

Тень Никитина

Поверил бы в Звягина и сам Кравец, но он, как выяснилось, не знал, что ассистент станет его сменщиком. Иначе, как признался теперь уже бывший главный тренер «Авангарда», он пожелал бы Сергею удачи.

А мы вновь вспомним, что в Омске не гнушались менять наставников что перед плей-офф, что в его разгар. На поверхности хрестоматийные примеры 2010 и 2011 годов, когда местами менялись Раймо Сумманен и Игорь Никитин. Прошло 13 лет, но удивительно, что и в истории с Кравцом фигурирует Никитин. Да, косвенно. Да, сейчас он на другой стороне и в роли «пожарного» для омичей не выступит. Вместе со своей дружиной он ждет «ястребов» в Ярославле, и пока «Авангард» фаворитом не выглядит.

Впрочем, серия еще не закончена, поэтому возможно любое ее развитие и исход. Будем смотреть.

Ближайший матч против «Локомотива» – завтра в 22:30 по омскому времени.