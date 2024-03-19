Об отставке Михаила Кравца из «Авангарда» хоккеисты, тренеры, функционеры высказывают различные мнения. Удивляет шаг клубного менеджмента не всех специалистов.
«В шоке», «Непонятно что творится», «Коней на переправе не меняют» – такие фразы используют люди из хоккейного мира, комментируя сегодняшнюю отставку Михаила Кравца с поста главного тренера «Авангарда». Эта ситуация для омского клуба прецедентом не стала, хотя последние несколько лет казалось, что те времена ушли в прошлое.
На переправе коней менять сложно
Заслуженный тренер России, экс-наставник национальной сборной Владимир Плющев предполагает, что причина ухода Кравца – конфликт между игроками и тренерским штабом. Тем не менее он не считает, что для «ястребов» все кончено.
– У себя дома «Авангард» выступил, я бы сказал, демонстративно небрежно. Судя по всему, что-то произошло между игроками и омским тренерским штабом. Хотя, конечно, на переправе коней менять сложно. Но тем не менее «Авангард» – опытная команда. В команде есть опытные игроки, они могут сейчас на старой закалке попробовать доиграть этот плей-офф, – рассказал Плющев «Чемпионату».
Звягин ничего не поменяет
Бывший нападающий «Авангарда» и один из самых титулованных российских хоккеистов Алексей Терещенко в шоке от кадрового решения клуба и скептически высказывается о перспективах Сергея Звягина, который будет исполнять обязанности главного тренера «ястребов» в оставшихся матчах плей-офф.
– Я в шоке, если честно. Может, так всколыхнуть команду хотят, но я в шоке. Не понимаю этого. Тренер вратарей Сергей Звягин будет исполнять обязанности главного тренера? Да, думаю, это для того, чтобы всколыхнуть команду. Не думаю, что Сергей что-то может поменять за один день. Ну боже упаси, нет. Невозможно, – заявил Терещенко тому же «Чемпионату».
Надо разбираться с агентами
Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников, имя которого носит один из ледовых дворцов спорта Омска, усмотрел в отставке Кравца причины, не лежащие на поверхности. Которые, кстати, существуют и в других клубах. Речь о действиях хоккейных агентов.
– В таком клубе, как «Авангард», тренеру надо быть жестким человеком. Непонятно, что творится в клубе. Вчера бездарно проиграли, значит, что-то с обстановкой в команде не так. Потому что они перестали играть после трех пропущенных шайб, а это о чем-то говорит, – отмечает Кожевников.
Дальше его риторика становится более категоричной:
– Руководству клуба надо разбираться с агентами игроков. Похожая ситуация и в Челябинске, но там руководство как-то решает вопросы. У нас не было такого, чтобы главного тренера увольняли по ходу серии плей-офф. Значит, руководство клуба не вынесло такого поражения. Но мы же не знаем внутренней кухни клуба. В других солидных командах руководители же объясняют, что происходит. А в «Авангарде», видимо, свои игры, и они ничего не говорят. Хотя для серии плей-офф увольнение главного тренера – это прецедент.
Руководство потеряло надежду
Впрочем, для «Авангарда» это вовсе не прецедент. Весной 2011 года аккурат перед решающим матчем плей-офф в отставку был отправлен финский специалист Раймо Сумманен. Этот факт вспомнил двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков. Первый из этих трофеев Коньков как раз выиграл у «Авангарда» Сумманена, хотя в финальной серии-2012 провел всего один матч.
– Я считаю, что это решение было принято на эмоциях. Судя по всему, руководство «Авангарда» потеряло надежду, что именно Михаил Кравец сможет эту серию вытащить и принести какую-то пользу команде. Но опять же – если это так, то вряд ли Сергей Звягин сейчас сможет что-то изменить или предложить что то такое особенное, что позволит вытащить эту серию с 0:2.
Неожиданно – это факт, но порой и такие моменты встречаются в хоккее. Раймо Сумманена в свое время омичи так же увольняли по ходу плей офф. Это как минимум должно встряхнуть команду, но, с другой стороны, вот эти все потрясения в плей офф, конечно, вряд ли будут способствовать положительному результату. Не помню, чтобы в истории такое было, когда команда в итоге выигрывала серию, – сказал хоккеист изданию Metaratings.ru.
Возможность кардинально изменить ход серии
Главный тренер «Авангарда» в сезоне-2016/2017 Федор Канарейкин в ближайшее будущее своей бывшей команды смотрит с оптимизмом.
– Если руководство «Авангарда» приняло такое решение, то оно обоснованное. Команда потерпела очень болезненное домашнее поражение. И оно повлияло на то, что были приняты такие меры. Но теперь эта встряска со сменой тренера дает возможность кардинально изменить ход серии в свою пользу. Все делается во имя результата. А какой эффект даст такое решение, посмотрим завтра в третьем матче серии, – отметил Канарейкин в комментарии Vprognoze.ru.
Собрать «Авангард» будет тяжело
Так считает обладатель Кубка Стэнли, трехкратный чемпион мира и вице-президент КХЛ Валерий Каменский. По его мнению, завтрашний матч станет определяющим для всей серии.
– Сейчас, кто бы ни занял место Кравеца, ему будет тяжело собрать «Авангард». Но омичи – это все равно боевой коллектив. Третий матч серии станет ключевым. Тогда и увидим, какой эффект дала смена тренера. То, что эти события встряхнут команду, это 100 %. Но вот в какую сторону – покажет только ближайшая игра, – цитирует Каменского Vprognoze.ru.
Команда не должна так играть
А вот легенда отечественного хоккея, двукратный олимпийский чемпион и неоднократный победитель чемпионатов мира и Европы Борис Михайлов верит в Сергея Звягина.
– Это решение руководства «Авангарда». Такая команда не должна так играть, тем более в плей офф против «Локомотива». А может, Михаил и сам подал в отставку. Думаю, что решение принято, чтобы встряхнуть команду. Команду принимает Звягин, которого я прекрасно знаю. Он много работает помощником в командах. Хочется пожелать ему только успехов, ничего более. Исходя из ситуации, руководством принято такое решение, что Звягин сможет поднять команду, – отметил Михайлов в комментарии «Матч ТВ».
Сделали крайним
Бывший генеральный менеджер «Авангарда» Рашид Хабибулин считает увольнение Кравца непродуманным решением, а «Локомотив» – одним из фаворитов плей-офф.
– Команда вчера развалилась, играла безобразно, лидеры отсутствовали, но крайним сделали главного тренера. Я не знаю, какая там ситуация внутри команды, отношения к этому не имею. Но, по мне, это непродуманное и скоропалительное решение. Будь я руководителем, я бы так не поступил, – высказался функционер в комментарии Sports.
Сравнил Хабибулин и обе команды:
– «Локомотив» как минимум должен сыграть в финале. Команда долго и упорно идет к этой цели, она сейчас набрала хорошую форму, и на сегодняшний день она номер один в нашем чемпионате. «Авангарду» же тяжело, плюс отсутствие первого центрального нападающего, из-за чего его звено не выглядело так, как хотелось бы. Хотя в плей-офф Спунер себя особо ничем не проявил, но это достаточно квалифицированный и качественный игрок.
Напоследок специалист высказался и о Сергее Звягине:
– Он никогда не работал главным тренером, сейчас его назначили сразу в плей-офф. Команда находится в непростой ситуации. Рабочий, грамотный парень, прошел хорошую школу. Дай бог, чтобы у него получилось.
Тень Никитина
Поверил бы в Звягина и сам Кравец, но он, как выяснилось, не знал, что ассистент станет его сменщиком. Иначе, как признался теперь уже бывший главный тренер «Авангарда», он пожелал бы Сергею удачи.
А мы вновь вспомним, что в Омске не гнушались менять наставников что перед плей-офф, что в его разгар. На поверхности хрестоматийные примеры 2010 и 2011 годов, когда местами менялись Раймо Сумманен и Игорь Никитин. Прошло 13 лет, но удивительно, что и в истории с Кравцом фигурирует Никитин. Да, косвенно. Да, сейчас он на другой стороне и в роли «пожарного» для омичей не выступит. Вместе со своей дружиной он ждет «ястребов» в Ярославле, и пока «Авангард» фаворитом не выглядит.
Впрочем, серия еще не закончена, поэтому возможно любое ее развитие и исход. Будем смотреть.
Ближайший матч против «Локомотива» – завтра в 22:30 по омскому времени.