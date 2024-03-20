Директор департамента транспорта связал отсутствие электронных проездных с юридическими сложностями. Скоро карты «Омка» поступят в продажу.

Директор департамента транспорта связал отсутствие электронных проездных с юридическими сложностями. Скоро карты «Омка» поступят в продажу.

Директор департамента транспорта Вадим Кормилец ответил на официальный запрос «Омск-информа» о причинах прекращения продаж транспортных карт «Омка» для граждан. Ранее в компании «Дилижанс», в 58 киосках которой реализуются электронные проездные, объясняли их дефицит отсутствием пластика у транспортной компании.

В дептрансе изложили немного иную версию. По данным ведомства, отсутствие транспортных карт для граждан связано с юридическими нюансами: прежде всего, с соблюдением требований Минтранса РФ о применении методов определения цены контракта и стоимости контракта, заключаемых с единственным поставщиком. Что значит эта витиеватая формулировка, неизвестно.

Вторая причина – преобразование компании «Пассажирсервис», через которую идут платежи за проезд в муниципальный транспорт, из муниципального предприятия в акционерное общество. В связи с этим возникли технические сложности с размещением контракта на изготовление проездных, что и вызвало проблему с их поставками.

Как утверждает глава департамента транспорта Омска, уже сегодня гражданские «Омки» начнут поступать в продажу.

- Закупка на поставку электронныхсмарт-карт завершена, заключен договор. По информации поставщика, планируемый срок поставки смарт-карт 20-21 марта 2024 года, - заявил Кормилец.

Пока проблема не устранена, омичам предлагают приобрести виртуальную транспортную карту в мобильном приложении «Омка» и оформить «единую карту».