·Общество

В Омске изменили движение на улицах одного из популярных ЖК

Водителей просят быть внимательными и соблюдать новые односторонние участки.

В Омске изменили движение на нескольких улицах жилого комплекса «Старгород». Об этом сообщили в региональном департаменте транспорта.

Так, проезд по улице Нагибина от дома № 3/1 до улицы Шукшина теперь стал односторонним. Аналогичные изменения коснулись улицы Шукшина – движение до выезда на улицу 2‑я Кольцевая также перевели в одностороннее. Улица Тютчева осталась двусторонней, как и ранее.

Все необходимые дорожные знаки уже установлены. В дептрансе призывают водителей быть внимательными и соблюдать новые правила на указанных улицах.

