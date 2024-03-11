В компании «Дилижанс» пояснили, что новую партию электронных проездных «Омка» не могут изготовить из-за отсутствия пластика.

В компании «Дилижанс» пояснили, что новую партию электронных проездных «Омка» не могут изготовить из-за отсутствия пластика.

В киосках «Дилижанс», в сети которых распространяются электронные проездные, перестали продавать транспортные карты «Омка». Речь идет именно о гражданских проездных. Остальные в наличии есть. Как пояснила представитель организации, на муниципальном предприятии «Пассажирсервис» «не успели напечатать партию».

– Гражданских проездных пока нет в наличии, вы их нигде не найдете по городу. Не напечатали. Появятся в 20-х числах марта, – уточнила продавец в павильоне «Дилижанс».

В «Пассажирсервисе» назвать причину таинственного исчезновения проездных отказались.

– Вы можете прийти в наш офис на улице Красный Путь, 84, у нас есть гражданские проездные. Не знаю, почему их нет в киосках, – лаконично ответил оператор.

Подробные разъяснения дали в приемной компании «Дилижанс». Оказалось, у компании, занимавшейся выпуском проездных, закончился пластик. В свободной продаже остались считаные единицы проездных.

– 14 гражданских проездных остались в киоске на улице 2-й Дачной. А так по городу вы и не найдете. Уже месяц проблемы с поставками. У транспортной компании закончился пластик, – сказала диспетчер «Дилижанса».

В департаменте транспорта «Омск-информу» предложили оформить официальный запрос, чтобы узнать о причинах, из-за которых начались перебои с проездными. Отметим, что в Омске реализуют проездные исключительно через систему остановочных павильонов «Дилижанс». Всего по городу 58 таких точек.