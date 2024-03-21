Глава ведомства Вадим Кормилец утверждает: в трамваях и троллейбусах все устройства исправны. А в автобусах сломанных валидаторов единицы.

Глава ведомства Вадим Кормилец утверждает: в трамваях и троллейбусах все устройства исправны. А в автобусах сломанных валидаторов единицы.

Директор департамента транспорта Вадим Кормилец ответил на запрос «Омск-информа» о неработающих валидаторах.

По данным ведомства, все 30 устройств в троллейбусах и трамваях технически исправны и работают. Что касается муниципальных автобусов, то, как уточнили в ведомстве, МП «Пассажирское предприятие № 8» ежедневно утром и вечером анализирует количество транспортных средств с бескондукторной системой оплаты. В части автобусов пассажиров обилечивают водители.

В дептрансе признают, что в муниципальных автобусах валидаторы иногда ломаются. Их приходится везти в Москву, оттого и возникают трудности.

– Необходимо отметить, что оборудование имеет гарантийный срок, и в случае поломки его ремонтирует сервисный центр, который находится в Москве. Пересылка валидатора занимает длительное время. Нужно отметить, что количество такого оборудования невелико и не носит масштабного характера, – подчеркнул Кормилец.

И тем не менее в день получения официального ответа от дептранса обозревателю «Омск-информа» попался на глаза неработающий валидатор в трамвае № 8. Устройство не функционировало, о чем предупреждало объявление. Вероятно, это единичный случай сбоя.