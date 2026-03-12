Перевод популярного автобусного маршрута Омска на оплату «безналом» станет экспериментом

Вслед за маршрутом № 24 весь муниципальный транспорт могут перевести только на безналичную оплату.

Фото: Сергей Сапоцкий

Полному отказу от наличных на автобусном маршруте № 24 (пос. Солнечный – железнодорожный вокзал) была посвящена совместная пресс-конференция директора департамента транспорта администрации Омска Вадима Кормильца, директора АО «Пассажирсервис» Алексея Васильева, директора АО «Пассажирское предприятие № 8» Марата Саликова и председателя комитета Омского городского совета по вопросам транспортной инфраструктуры, депутата партии «Единая Россия» Юрия Арчибасова.

Как сообщил руководитель департамента транспорта, с 20 марта оплатить проезд на маршруте № 24 пассажиры смогут только банковскими картами, «Омкой», Единой картой омича, с помощью QR-кода или мобильного устройства с NFC-модулем.

– К реализации этой идеи нас подтолкнул и опыт других городов. На сегодняшний день в Российской Федерации по системе 100-процентной безналичной оплаты работает пассажирский транспорт таких городов, как Москва, Санкт-Петербург, Ярославль, Пермь, Екатеринбург, Нижний Новгород. Исследования показывают, что такой способ оплаты удобен для пассажиров, а кроме того, он способствует повышению безопасности движения. Водитель автобуса больше не отвлекается на выдачу билетов и поиск сдачи с крупных купюр и, соответственно, лучше следит за дорогой, – пояснил Вадим Кормилец.

Выбор первого омского маршрута для полного перевода на «безнал» был не случаен.

– Маршрут захватывает как правобережную, так и левобережную часть города, а значит, опробовать новую систему оплаты проезда сможет максимальное количество омичей. Ежедневно на маршрут входит 15 автобусов большого класса, которые перевозят порядка 10 тыс. пассажиров, – сообщил руководитель ПП № 8.

omskinform.ru

По его словам, в салоне всех автобусов установлены по три валидатора, техническая исправность которых в обязательном порядке проверяется перед выпуском машин в рейс. Для дополнительного информирования пассажиров на стеклах транспорта разместят плакаты формата А3 – они будут заметны уже при подъезде автобусов к остановкам. Аналогичные листовки с разъяснением вариантов оплаты проезда также будут расклеиваться в салонах подвижного состава.

Новую систему оплаты на маршруте № 24 участники пресс-конференции назвали пилотным проектом. В случае признания эксперимента удачным, он будет масштабирован на весь муниципальный пассажирский транспорт.