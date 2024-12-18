Омск-Информ
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·Общество

Автобусы будут подъезжать к «G-Drive Арене», месту проведения турнира.

Завтра, 19 декабря, в Омске стартует «Ростелеком – чемпионат России по фигурному катанию на коньках». Турнир будет проходить четыре дня на льду «G-Drive Арены», которая вмещает 12 тыс. зрителей. На соревнованиях соберутся лучшие фигуристы страны. Омск впервые проводит соревнования такого уровня.

Для доставки болельщиков, едущих на арену из центра города, власти приняли решение временно продлить маршруты автобусов № 28 и 94. Вместо конечной остановки «Микрорайон Прибрежный» они будут ездить непосредственно до «G-Drive Арены».

·Общество

Автобусы будут подъезжать к «G-Drive Арене», месту проведения турнира.

Завтра, 19 декабря, в Омске стартует «Ростелеком – чемпионат России по фигурному катанию на коньках». Турнир будет проходить четыре дня на льду «G-Drive Арены», которая вмещает 12 тыс. зрителей. На соревнованиях соберутся лучшие фигуристы страны. Омск впервые проводит соревнования такого уровня.

Для доставки болельщиков, едущих на арену из центра города, власти приняли решение временно продлить маршруты автобусов № 28 и 94. Вместо конечной остановки «Микрорайон Прибрежный» они будут ездить непосредственно до «G-Drive Арены».