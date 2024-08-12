Омский дептранс напомнил, какие улицы закрыты для проезда для учебных машин.

Департамент транспорта напомнил омичам, по каким улицам в городе нельзя ездить учебным машинам. Всего таких улиц 13. В их числе находятся: проспект Маркса (на участке от Думской до Циолковского), улицы Думская, Гагарина, Герцена, Интернациональная, Маршала Жукова, Ленина и Фрунзе.

Также новичкам запрещено ездить по проспекту Мира (на участке от Заозерной до Химиков), Красному Пути (на участке от Ленина до Фрунзе), улицам 70 лет Октября, Кирова и Богдана Хмельницкого. Такие меры связаны с тем, что учебные машины замедляют скорость потока транспорта, приводят к пробкам и угрожают водителям и пешеходам.

Добавим, что эти ограничения не касаются учебных маршрутов автобусов, троллейбусов и трамваев.