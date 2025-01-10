На отмену транспорта жалуются жители и других населенных пунктов.

Жители Шербакульского района Омской области пожаловались на ухудшение транспортного сообщения с Нового года. Об этом рассказал один из сельчан в телеграм-канал «Омский новостной поезд».

– Я житель Шербакульского района, село 1-е Комиссаровское. У нас 10 поселков остались без городского автобуса с 2 января. Люди не могут уехать в город, кому надо на учебу, на работу, в больницу, – написал омич.

Он отметил, что обращался с этой проблемой и к местным, и к областным властям. Это не помогает.

В региональном Минтрансе посоветовали жителям села ездить в Омск через Шербакуль. Между селом 1-е Комиссаровское и райцентром работает маршрут № 610. Из Шербакуля в Омск идут межмуниципальные маршруты № 1052, 1055 или 9064.

Маршрут № 1054 Омск – Екатеринославка отменили с начала года из-за плохих дорог. Ремонт планируется, только если на него появятся деньги в бюджете.

В то же время в комментариях омичи пожаловались на похожие проблемы в других районах, например Колосовском и Тарском.