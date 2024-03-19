Омск-Информ
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·Спорт

Травма, полученная Иваном Телегиным, оказалась достаточно серьезной.

Нападающий «Авангарда» Иван Телегин может пропустить остаток сезона. Напомним, что он появился на льду в первом матче серии с «Локомотивом» после травмы и получил по ходу игры новую травму.

Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец сообщил, что повреждение оказалось достаточно серьезным.

– У Телегина травма достаточно серьезная. На три недели выбыл, – коротко сказал Кравец.

Если учесть, что «Авангард» проигрывает «Локомотиву» в серии со счетом 0:2, то сезон для Ивана Телегина может быть закончен. Если даже «ястребы» пройдут команду из Ярославля, не факт, что травмированный нападающий вернется в строй по ходу полуфинальной серии.

·Спорт

Травма, полученная Иваном Телегиным, оказалась достаточно серьезной.

Нападающий «Авангарда» Иван Телегин может пропустить остаток сезона. Напомним, что он появился на льду в первом матче серии с «Локомотивом» после травмы и получил по ходу игры новую травму.

Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец сообщил, что повреждение оказалось достаточно серьезным.

– У Телегина травма достаточно серьезная. На три недели выбыл, – коротко сказал Кравец.

Если учесть, что «Авангард» проигрывает «Локомотиву» в серии со счетом 0:2, то сезон для Ивана Телегина может быть закончен. Если даже «ястребы» пройдут команду из Ярославля, не факт, что травмированный нападающий вернется в строй по ходу полуфинальной серии.